Escuelas privadas aún no recuperan matrícula previa a la pandemia en Veracruz

julio 22, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-

A más de seis años del inicio de la pandemia por COVID-19, las escuelas particulares de Veracruz continúan trabajando para recuperar a los estudiantes que migraron al sistema público durante la emergencia sanitaria y que aún no han regresado a la educación privada.

El delegado estatal de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Particulares (ANIEP), Antonio Alarcón Camarillo, señaló que, aunque en los últimos ciclos escolares la matrícula ha mostrado una recuperación gradual, todavía no se alcanzan los niveles que tenían los planteles antes de la contingencia.

Explicó que en los próximos días realizarán un análisis del cierre del proceso de inscripciones para conocer el comportamiento de la demanda y orientar a las instituciones afiliadas.

«Precisamente vamos a hacer los números en los siguientes días para poder hacer las recomendaciones y las sugerencias que les tenemos que hacer, para que ya vayan proyectando y tomando en consideración todos estos números», comentó.

El representante de la ANIEP recordó que durante la pandemia muchas familias decidieron cambiar a sus hijos de escuelas particulares a planteles públicos debido a las dificultades económicas que enfrentaban.

«Por cuestiones de la pandemia, parte de la matrícula de las escuelas particulares se fue a las escuelas públicas. Desde el ciclo 2023-2024 hemos tratado poco a poco de recuperar a esos alumnos que fueron inscritos en escuelas públicas», explicó.

Alarcón Camarillo indicó que la expectativa para el próximo ciclo escolar es mantener la tendencia positiva en las inscripciones y recuperar entre el 8 y el 10 por ciento de la matrícula que se perdió durante esos años.

Añadió que el porcentaje definitivo dependerá del cierre del periodo de inscripciones, aunque confió en que la demanda continúe creciendo y permita reducir la brecha que dejó la pandemia en el sector educativo privado.