Tres lesionados y casi 70 mil asistentes en Capea de Toros 2026 en Xico

julio 22, 2026

Juan David Castilla

La tradicional capea de toros en el Pueblo Mágico de Xico concluyó con un saldo de tres personas lesionadas y la asistencia de entre 60 y 70 mil personas durante la jornada principal de las festividades en honor a Santa María Magdalena, informaron autoridades locales.

El director de Protección Civil municipal, Daniel Lazcano, dio a conocer que entre los afectados se encuentra un hombre que sufrió una herida por cornada de toro en la pierna, mientras que otros dos participantes presentaron contusiones de diversas magnitudes.

Asimismo, los cuerpos de auxilio brindaron atención médica a un espectador que sufrió una crisis hipertensiva en medio de la aglomeración.

El funcionario municipal precisó que la persona cornada fue intervenida de manera oportuna dentro del Centro de Salud local, donde las autoridades de salud habilitaron previamente un quirófano de emergencia para atender cualquier eventualidad grave durante el desarrollo del festejo taurino.

«Afortunadamente no hay nada que ponga en riesgo la vida de los involucrados en ninguno de los casos. Además, todos aportaron su granito de arena y cuidaron mucho a los animales; los 20 toros utilizados en la capea regresan a su ganadería sin ninguna novedad», aseguró el titular de Protección Civil, destacando que tampoco se registraron riñas ni enfrentamientos entre los asistentes.

Por su parte, el presidente municipal de Xico, Eduardo Pozos, resaltó que la implementación de la restricción en la venta de bebidas alcohólicas, aplicada en un horario de 11:00 a 14:00 horas, fue determinante para garantizar un desarrollo con mayor orden y reducir de manera drástica el número de percances graves.

«Nos dio resultado porque uno de los lineamientos indispensables para poder realizar la capea de toros es que no se maltrate al animal, pero también que quienes deciden entrar al circuito lo hagan en sus cinco sentidos. Sin lugar a dudas nos ayudó mucho para evitar un mayor número de heridos y, sobre todo, de gravedad», puntualizó el edil.

En materia económica, el munícipe proyectó una derrama superior a los 70 millones de pesos a lo largo de todo el periodo festivo y aproximadamente 10 millones de pesos solo este 22 de julio durante la Capea de Toros, antes conocida como la “Xiqueñada”.

La ocupación hotelera en el municipio alcanzó el 100 por ciento, impulsada por la llegada de visitantes provenientes de estados como Tlaxcala, Puebla, Tabasco y la Ciudad de México, así como de turistas internacionales originarios de España y Francia.

Ante los reportes sobre cobros excesivos en la renta de graderías y sillas instaladas sobre la calle Miguel Hidalgo, donde los precios oscilaban entre los 350 y 500 pesos, las autoridades municipales advirtieron que la Dirección de Comercio realizará las inspecciones correspondientes para verificar qué propietarios incumplieron con el exhorto de mantener tarifas razonables y aplicar las sanciones correspondientes.