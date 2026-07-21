Atentan a balazos contra vivienda de regidora en Tempoal; PT solicitará licencia y protección

julio 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La vivienda y el vehículo de Belén Arenas, regidora del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Tempoal, fueron objeto de un ataque armado durante la madrugada de este martes. Pese a que la fachada de su domicilio y su camioneta recibieron múltiples impactos de bala, la funcionaria resultó ilesa.

Esto fue confirmado por el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, quien detalló haber entablado comunicación telefónica con la edil tras darse a conocer el atentado, ocurrido presuntamente entre las 3:00 y las 4:00 horas.

«Le rafaguearon su casa y su camioneta. Ella está bien, va a presentar su denuncia y está pidiendo licencia por un mes para ver ese tema», declaró el líder petista.

Vicente Aguilar enfatizó que exigirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se aboque de inmediato a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la vertiente política, dado que Belén Arenas no solo se desempeña como regidora, sino que también forma parte de la dirección estatal de su partido.

A pesar de señalar un incremento en los índices de violencia e inseguridad en la zona norte de la entidad veracruzana, el dirigente partidista aclaró que la regidora no le había manifestado haber recibido amenazas de muerte o intimidaciones con anterioridad.

Respecto a las medidas de resguardo para la funcionaria local, Vicente Aguilar indicó que será la propia edil quien solicite la protección ante las instancias correspondientes, la cual estimó podría ser apoyada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Al ser cuestionado sobre posibles roces políticos en el ayuntamiento de Tempoal, luego de que el actual alcalde obtuviera el triunfo bajo las siglas del PT y posteriormente migrase a Morena, Vicente Aguilar evitó especular sobre las causas, señalando que realizará una gira por el municipio en los próximos días para supervisar la estructura del partido y dialogar con las autoridades locales.