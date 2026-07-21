“La piel de la memoria»: exposición del artista alemán Wolfgang H. Scholz en Realia

julio 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.La riqueza histórica y los vestigios arquitectónicos de La Antigua, estado de Veracruz, así como el paisaje surrealista de Xilitla, San Luis Potosí, son el eje conceptual de «La piel de la memoria», exposición multidisciplinaria del destacado artista visual, fotógrafo y cineasta alemán Wolfgang H. Scholz, que abrirá sus puertas al público el próximo viernes 24 de julio a las 19:30 horas en la Galería Realia de la ciudad de Xalapa.

El proyecto expositivo, impulsado mediante una alianza de colaboración interinstitucional entre el Instituto Realia, Isadora Producciones y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, reúne dos series fotográficas, videoinstalaciones, estructuras volumétricas y un performance inaugural de danza contemporánea para reflexionar sobre la transformación del recuerdo y la huella del tiempo.

La propuesta estética toma como punto de partida dos sitios emblemáticos de la geografía mexicana cargados de simbolismo: los muros de la vivienda atribuida a Hernán Cortés en La Antigua, construida en 1523 y hoy devorada por las raíces de los árboles, y “Las Pozas”, el jardín escultórico concebido por el mecenas británico Edward James en la huasteca potosina.

A decir del propio autor, la muestra no busca documentar ni registrar geográficamente ambos espacios, sino intervenirlos plásticamente a través del cuerpo de las bailarinas Isabel Beteta y Malú Macareno.

En conferencia de prensa, indicó que la interacción corporal dialoga con la tensión entre la permanencia y la desaparición, confrontando dos momentos históricos opuestos: la incursión de la conquista y la creación artística surrealista del siglo XX.

El creador germano, integrante de la Academia Sajona de Arte en Alemania y director de la productora Sic! Film Art Productions, explicó que la exhibición se complementa con instalaciones de video y la suspensión en sala de «capullos» elaborados en alambre y papel china, elementos ligeros que evocan la fragilidad de la memoria y la incertidumbre de los orígenes.

Previo al acto de apertura, el maestro Wolfgang H. Scholz y el curador y crítico de arte Rafael Pérez y Pérez, exdirector del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), ofrecerán una charla magistral abierta a todo público el jueves 23 de julio a las 19:00 horas en la sede del recinto, ubicado en la calle Xalapeños Ilustres número 66.

Por su parte, la velada inaugural del viernes 24 contará con la ejecución de un performance en vivo a cargo de la bailarina Isabel Beteta. Las autoridades de cultura informaron que el acceso a todas las actividades será completamente gratuito y la muestra permanecerá abierta a la ciudadanía en la Galería Realia hasta el próximo 4 de septiembre de 2026.

En la conferencia de prensa también participó Alejandro Mariano, director de Realia, y la productora Norma Yolanda López, quienes destacaron la importancia de este tipo de exposiciones para la promoción cultural en la capital de Veracruz.