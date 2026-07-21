Llaman a maestros y maestras a evitar riesgos durante la temporada de lluvias

Llaman a maestros y maestras a evitar riesgos durante la temporada de lluvias

julio 21, 2026

*Muchos deben cruzar ríos o transitar en zonas de ladera para llegar a sus centros de trabajo

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque se encuentran en el periodo de receso escolar, el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, recomendó a las y los maestros a no poner en riesgo su integridad cruzando cuerpos de agua o circulando en zonas de riesgo para llegar a sus centros de trabajo.

El dirigente sindical recordó que muchos docentes laboran en comunidades serranas, de difícil acceso, o donde tienen que llegar cruzando algún río.

Destacó que las zonas con mayores riesgos para el traslado de los maestros se encuentran la región de Huayacocotla, Zontecomatlán, Zongolica, Tequila, Texhuacan.

Asimismo, reconoció que hay muchas comunidades en partes altas de las sierras donde son frecuentes los desgajamientos de cerro que representan un peligro para quienes circulan en caminos y carreteras para llegar a las instituciones educativas.

«Hay escuelas enclavadas en la sierra, hay escuelas donde hay que cruzar en lancha o en la balsa todavía. Lo que sí hacemos es que cuando la creciente ya representa un riesgo, nosotros mismos le decimos que no cruce, que no se arriesguen.»

Y es que, la prioridad tanto de la organización sindical como de las autoridades educativas debe ser la integridad física de las y los maestros.

«Ya de ahí veremos qué tenemos que hacer con la autoridad educativa, pero en tanto represente un riesgo el cerro, el agua, el cruzar cualquier monte y demás, porque los relámpagos están a todo y se les vaya a venir un árbol también encima entonces siempre cuidamos esa parte de la integridad de los trabajadores», finalizó.