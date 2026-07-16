Inversión para traer Sonora Santanera a los Jueves Musicales fue mínima, asegura Cultura

julio 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Fue mínima la inversión para traer a la Sonora Santanera este día a los llamados “Jueves Musicales” que se llevan a cabo en la Plaza Lerdo, aseguró la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, quien sostuvo que esto es “cultura popular”.

Entrevistada, posterior a la presentación de las Fiestas de Xico, la funcionaria estatal indicó que dicha inversión se hace por diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y la que ella encabeza.

El concierto, dijo, forma parte de la estrategia de fortalecer la cultura popular y recuperar los espacios públicos y fue financiado de manera conjunta por ambas dependencias.

«Intervinieron varias instituciones, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura. Pero realmente es muy mínimo, de verdad es muy mínimo, no es mucha la inversión que se está haciendo para este evento».

Molina González exhortó a la ciudadanía a acudir a este evento programado a las 7 de la noche este jueves en la Plaza Lerdo, por lo que se estableció un operativo de protección civil y seguridad en la zona centro de Xalapa.

“Es un grupo bastante aceptado por la sociedad, esperamos muchísima gente, si habrá cierre de vialidades”.

FESTIVAL DEL BOLERO Y EL JAZZ TODO

UN ÉXITO

Por otra parte, la encargada de la Secretaría de Cultura aseveró que fue todo un éxito la Segunda Edición del Festival del Bolero y el Jazz 2026 que se llevó a cabo en dos sedes, Xalapa y Puerto de Veracruz, que registró una importante afluencia.

“Veremos el próximo año qué cosas vamos a agregarle, para que sea un espacio más cómodo para que toda la gente pueda disfrutarlo, este público adulto mayor y juventudes, estuvieron contentos”.