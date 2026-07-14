Sección 32 del SNTE señala incumplimiento de acuerdos por parte de la SEV

julio 14, 2026

Redacción/Xalapa. Tras la jornada de protestas y la toma de las instalaciones centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) este lunes, el Secretario General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, alzó la voz para denunciar la falta de seguimiento a los acuerdos previamente pactados con la dependencia.

En entrevista para En Contacto, el líder sindical señaló que la manifestación es el resultado directo de la burocracia y la inacción de las autoridades educativas.

Detalló que las peticiones del magisterio ya contaban con luz verde institucional; sin embargo, el proceso se encuentra completamente estancado.

«Ya está todo aprobado y no se da seguimiento. La omisión de la gente que trabaja ahí es increíble», señaló el dirigente sindical