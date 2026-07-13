Taxistas del puerto de Veracruz llevan casi dos años sin poder emplacar sus unidades, denuncian

julio 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del grupo G10 de Taxistas de Veracruz denunciaron que desde septiembre de 2024 no han podido emplacar sus unidades debido al cierre de la Oficina de Hacienda del Estado en el puerto, por lo que han tenido que operar con permisos temporales.

El representante del gremio, Gustavo Hernández, afirmó que las autoridades les informaron que la dependencia permanecerá cerrada hasta enero de 2027, situación que mantiene en incertidumbre a los concesionarios.

“Vamos a cumplir dos años sin que podamos emplacar nuestras unidades en Veracruz y nos han dicho que lo abrirán hasta enero de 2027”, señaló.

Explicó que, aunque los taxistas cumplen con los pagos y requisitos establecidos por el Gobierno del Estado, continúan circulando con permisos provisionales al no contar con un lugar donde realizar el trámite de emplacamiento.

“Nosotros tenemos más de dos años que circulamos con permisos porque en Veracruz la Oficina de Hacienda del Estado está cerrada”, comentó.

Manifestó su preocupación por la posibilidad de que vehículos particulares sean autorizados para prestar el servicio mediante plataformas digitales, mientras los concesionarios enfrentan trámites pendientes y diversas obligaciones administrativas.

“Pagamos una concesión, una licencia tipo A, una revista vehicular, todo lo que nos pide el Gobierno y no es justo que de la noche a la mañana venga un grupo de automóviles particulares a prestar el servicio”, expresó.

Además, indicó que el gremio analiza si participará en el programa de reordenamiento del servicio de taxi previsto para 2027, ya que implicaría realizar nuevos pagos para obtener placas y cumplir nuevamente con los requisitos oficiales.

“Estamos analizando si es conveniente participar o no porque pagamos un costo por placas nuevas y cumplir con todos los requisitos, mientras que a los particulares les van a dar permiso”, dijo.

El representante del G10 hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que atienda la problemática que enfrentan los concesionarios del puerto de Veracruz y revise las condiciones en las que opera actualmente el sector.

“Pedimos a la gobernadora que nos voltee a ver y no se deje engañar por los falsos asesores que tiene”, dijo.