Diputado pide que se dé mantenimiento a las rutas de evacuación de Laguna Verde

Diputado pide que se dé mantenimiento a las rutas de evacuación de Laguna Verde

julio 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Las carreteras que funcionan como rutas de evacuación alrededor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde no serán rehabilitadas este año, pues el Gobierno del Estado priorizó otras obras carreteras en el distrito de Misantla.

El diputado local del PT, Luis Vicente Aguilar Castillo explicó que, junto con alcaldes de la región, ha solicitado que se dé mantenimiento a las vialidades cercanas a la planta nuclear, debido a que forman parte de las rutas de evacuación.

Destacó que la respuesta de las autoridades estatales es que los trabajos se realizarán de manera paulatina durante el actual sexenio.

«Sabemos que el presupuesto es corto, pero el tema carretero está permeando en todo el estado. Lo que nos han dicho es que en este periodo de seis años del gobierno vamos a ser beneficiados; algunas carreteras este año, otras el siguiente y así sucesivamente», comentó.

Aguilar Castillo recordó que durante su gestión como alcalde se mejoraron: la carretera Mesa de 24-El Limón y el tramo de la carretera federal 180 hacia El Limón, localizadas en las inmediaciones de la Central Nuclear.

No obstante, dijo que aún permanecen pendientes los caminos Santa Ana-La Hacienda-Atlixcos, Mesa de 24-El Rubí y El Rubí-Rancho Nuevo, todos ubicados en la zona más cercana a Laguna Verde.

El diputado señaló que para este año el Gobierno estatal programó recursos para otras carreteras del distrito, entre ellas los tramos Misantla-el 9-Mirador-Yecuatla-Colipa, Colipa-Vega de Alatorre y la ruta Misantla-El Diamante-carretera federal 180.

«En todo el distrito hay pendientes de carreteras. Lo que nos han dicho es que en estos seis años de gobierno vamos a ser beneficiados. Esperemos que para el siguiente año se pueda», indicó.

Agregó que la atención a la infraestructura carretera debe realizarse de manera conjunta entre la Federación, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

Explicó que corresponde a la Federación dar mantenimiento a la carretera federal 180, mientras que el Estado debe atender las principales vías de comunicación entre municipios y los gobiernos municipales destinar parte de sus recursos para revestimientos y obras de menor escala.

«Los ayuntamientos también tienen participaciones federales y pueden hacer obra. El presupuesto no alcanza para atender el cien por ciento de las carreteras rurales, pero entre los tres órdenes de gobierno se puede ir mitigando el rezago», concluyó.