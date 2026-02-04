2025 cerró con 15 crímenes de odio en Veracruz 

febrero 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El 2025 cerró con 15 casos de crímenes de odio en el estado de Veracruz, en contra de la comunidad LGBT+ dio a conocer Leonardo Ruiz Moreno integrante de la organización Orgullo Xalapa.

Sostuvo qu aunque este año no ay registro de homicidios en contra de estas poblaciones, aún sigue habiendo pendientes en la resolución de casos.

«En cuestión de crímenes de odio, ahorita mantenemos una cifra en ceros y esperamos que se mantenga así. El tema de crímenes de odio, también en discriminación, no ha habido alguna queja», dijo.

Sin embargo, refirió que lo sucedido durante el año pasado los mantiene en alerta pues además hubo poca visibilidad.

«Triste, lamentablemente, con más de 15 crímenes de odio y muy poco se dio visibilidad».

Precisó que uno de estos caso se dio en el municipio de Córdoba, en el que, aunque hay detenidos, no existe una sentencia.

«Hubo otro caso de la compañera Alexis, que hay tres personas que están detenidas, pero también no han dictaminado una sentencia», agregó.

En julio del año pasado la joven trans Alexis tras haber sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida.

Destacó que a la llegada de la fiscal Aurelia Jiménez Aguirre hubo un acercamiento con algunas familias en espera de avances en las investigaciones, por lo que dijo, hay confianza en que estos casos avancen y se pueda dar con los responsables de los cŕimenes cometidos contra personas LGBT.

«Con la actual fiscal Aurelia se le agradece el acercamiento que ya hubo hace unas semanas atrás con todas las colectivas. Hay un seguimiento a todas las carpetas pendientes que no hizo la fiscal anterior, y hay compromiso con la fiscal actual».