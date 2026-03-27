Alertan por crímenes de odio y violencia contra mujeres trans en Veracruz

Alertan por crímenes de odio y violencia contra mujeres trans en Veracruz

marzo 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En lo que va del año, se han registrado alrededor de 12 crímenes en contra de personas de la diversidad sexual, informó Jocelyn Paulina Rodríguez, representante de la organización Casa de Muñecas Tiresias A.C.

Aunque aclaró que la cifra no es exacta, señaló que estos casos evidencian un contexto de violencia constante, especialmente hacia mujeres trans.

“Estos casos reflejan un contexto de violencia persistente hacia este sector de la población”.

Destacó que una de las poblaciones más vulnerables son las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, quienes enfrentan agresiones de manera frecuente.

En ese sentido, denunció actos de hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad.

“Las trabajadoras sexuales trans enfrentan de manera constante actos de hostigamiento, principalmente por parte de la policía estatal”.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la capacitación de los elementos de seguridad en temas de derechos humanos y diversidad sexual, con el objetivo de prevenir abusos y actos de discriminación.