Veracruz de los estados con más crímenes de odio; Congreso sigue analizando la propuesta para sancionarlos

octubre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada de Morena, Astrid Sánchez Moguel, confirmó que se sigue analizando la propuesta que busca sancionar la violencia por odio y tipificar los transfeminicidios, con el propósito de garantizar justicia a las mujeres trans y a las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.

Veracruz es uno de los estados con más crímenes de odio a nivel nacional, y en Latinoamérica solo es superado por Brasil, lo que hace necesario establecer una legislación que garantice justicia para la comunidad de la diversidad.

La legisladora comentó que la propuesta se analiza de manera minuciosa, ya que no existe precedente en ninguna entidad federativa, por lo que aún se trabaja en comisiones.

Explicó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con colectivos de la diversidad, así como con representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, quienes serán los encargados de aplicar la ley.

“Se busca hacer justicia por todas, todos y todes”, expresó.

Agregó:

“Es un trabajo que está realizando la comisión, y justamente buscamos aprobar una iniciativa de ley que garantice el acceso a la justicia sin importar si es al otro día, en un mes o en un año.

Es una iniciativa que no tiene precedente a nivel nacional; no solo buscamos tipificar los crímenes o la violencia por odio, también los transfeminicidios, y además sancionar las terapias de conversión. Queremos una base legal que nos dé acceso a la justicia de manera digna y gratuita”.

Sánchez Moguel reconoció que la dictaminación se ha prolongado, sin embargo, confió en que pronto se tendrá un dictamen integral que servirá como modelo para otras entidades federativas.

“La intención es aprobarla cuanto antes. Queremos que se respeten los derechos, la identidad y la orientación de todas las personas”, concluyó.