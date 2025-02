Yunes se hace oficialmente militante de Morena

febrero 18, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de recibir el aval de la dirigencia de Morena encabezada por Luisa María Alcalde Luján y el hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta tarde, finalmente Miguel Ángel Yunes se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

Tras recibir el aval de las altas esferas del partido político, así como tras una comida informal en la zona de ‘pasos perdidos’ del senado, Yunes fue acompañado por los líderes de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, además del de la junta de Coordinación Política y de la fracción “guinda”, Adán Augusto López Hernández, al registro al módulo de credencialización ubicado en las oficinas del partido en el recinto legislativo.

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, el nuevo integrante de la bancada mayoritaria le agradeció del apoyo a toda la dirigencia y hasta al oriundo de Macuspana, Tabasco, comprometiendo se a trabajar en conjunto con sus nuevos compañeros y sacar adelante las reformas que propongan Morena y aliados, así como las que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ahora ex panista posó con su credencial de Morena para los fotógrafos.

⁃ ¿Qué lo lleva a afiliarse a Morena?, se le preguntó. ⁃ Hay un gran agradecimiento con el partido, con el coordinador, con el senador Adán Augusto López, con el presidente, Gerardo Fernández Noroña, con mis compañeras, compañeros senadores de Morena, me han abierto las puertas, realmente me he sentido acogido, en un momento donde yo decidí en mi vida apoyar a la presidenta de la República

Apoyar, porque estoy convencido que México requiere una presidenta fuerte, y eso requiere también tener un Senado que respalde a la Presidencia, no podemos tener otra posición entre los diferentes poderes, y estoy muy contento de estar aquí. Me siento en casa. Y estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México, respondió.

⁃ ¿Oiga senador, se desiste del proceso que abrió en contra del PAN?, se le cuestionó. ⁃ Sí, ya no tiene sentido, porque realmente está desde hace algún tiempo estancad, no ha pasado absolutamente nada, y esto era cuestión de tiempo. Yo le había comentado aquí al senador Adán Augusto que me quería afiliar, que ya venía trabajando con el grupo legislativamente desde hace muchos meses, y no tenía sentido quedar en medio, que tenía que tomar una decisión.

Es una decisório de vida, es una decisión que tomó en consciencia, como les decía agradecido con el coordinador y con mis compañeros senadores. Pero, sobre todo, comprometido con ayudar a la presidenta de la República con sacar adelante las reformas que necesitan para hacer un buen gobierno, respondió.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, celebró la incorporación de Yunes Márquez al grupo parlamentario del oficialismo.

“Yo creo que es una decisión valiente, es una decisión comprometida, que nosotros, que estamos en este movimiento debemos de entender y valorar lo que la suma de Miguel Ángel Yunes en su momento significó y significa para este movimiento.

La mayoría calificada que nosotros necesitábamos, fue Miguel el que dio el paso al frente, y yo le puedo decir muchos nombres que fueron, que se tomaban la foto, que decían que sí, no, el único que mostró firmeza, entereza y decisión fue Miguel, y eso es algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos”, declaró López Hernández.

Tras darse el anuncio en redes sociales, la gobernadora de Veracruz, Rocio Nahle, indicó su desacuerdo con este anuncio, al tiempo de indicar que hará pública la denominada “carpeta azul”, donde se tienen presuntas pruebas de irregularidades del grupo Yunes en el estado.