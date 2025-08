¿Y los malos?

agosto 1, 2025

Alguien muy apreciado por mi me recomendó un texto del grandísimo Juan Villoro, en el que relata la vida de una doncella a la que su padre cuidaba con mucho esmero, no la dejaba no que le diera el aire, un buen día la doncella conoció a un marinero en la misa y este quedó prendado de ella.

El marinero movió mar y tierra hasta lograr enamorarla, ella presa del mas puro enamoramiento escapó de su casa, se casó con el marinero y juntos emprendieron un viaje por mar, en mitad del océano en travesía, el barco fue asaltado por unos piratas, estos cargaron con todos los objetos de valor y en asalto agredieron a la doncella, quien murió desangrada.

En este punto Juan Villoro pregunta ¿Quien fue el culpable? Y la visión de muchos mexicanos es la siguiente: algunos de nosotros culparíamos al padre de la doncella por tenerla encerrada ¡Le faltó mundo! El padre debió… chálala, otros más, culparían a la doncella por imprudente ¡Chamaca sonza! Como pudo dejar el cálido cuidado del padre y huir con un marinero… seguro habría quien diría hasta ¡Se lo merece por mensa! Y otros más dirían ¡Pinche marinero! Por su culpa mataron a la doncella, que tenía que irle a hablar de amores…

Pero lector, lectora querida ¿Y los piratas? Porque finalmente aquí los criminales, los ladrones y los que le dieron muerte a la doncella, fueron los piratas ¡Bueno! Pues justamente eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, nos hemos olvidado como sociedad civil de la delincuencia organizada, hemos olvidado que ellos finalmente son los que deben ir a juicio, recibir sentencia y purgar la condena que el órgano judicial dictamine.

Hoy sentenciamos y culpabilizamos a todos, menos a los verdaderos culpables, desde que México es México y el mundo es mundo, hemos tenido gobiernos corruptos, gobiernos de rompe y rasga y gobiernos de medio pelo, jamás en la vida hemos tenido al menos en México y mucho menos en Veracruz, un gobierno en condiciones o al menos un gobierno del que hablemos bien, ya sin cuestionar la realidad ¡Vaya!

Y ojo cuidaó porque al crimen lo hemos convertido en una suerte de héroes del pueblo, donde que hasta actrices como Kate del Castillo le piden ayuda al Chapo Guzman pa rescatar al país ¡Hazme el favor! Lector, lectora querida… de ese tamaño.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno con la salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue una cosa áspera y terrible, nunca conectó con la causa, ni con los activistas, jamás entendió que esta no es una oficina más, sino una trinchera de afectos rotos que exige empatía, no sólo presupuesto, ahí el dolor crudo pone nuestra humanidad al límite.

Ahora la Secretaría de Gobernación promete un relevo “abierto y transparente”, sin embargo las buscadoras ya pusieron sobre la mesa una propuesta radical: desaparecer la Comisión y redirigir los recursos a las instancias locales, donde realmente se hace el trabajo de campo… un área muy complicada, el dolor de los deudos de los desaparecidos en México cada día es mayor.

Lector, lectora querida pasa un lindo fin de semana, nos leemos el lunes.