Xalapa, con temperaturas de entre 4 y 6 grados las más bajas

enero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las temperaturas más bajas que ha registrado Xalapa en lo que va de la temporada invernal van de los cuatro a los seis grados celsius, dio a conocer la directora de Protección Civil municipal Alma Fuertes.

Además, dio a conocer que por las bajas temperaturas realizan recorridos para atender a las poblaciones vulnerables y que estos van a continuar hasta febrero.

Sin embargo, precisó que solo una persona ha aceptado resguardarse en la Aldea Meced.

«Solamente tuvimos un traslado el viernes pasado, las demás personas no han aceptado. Hemos tenido temperaturas de cuatro o seis grados en la madrugada», dijo.

La funcionaria municipal detalló que están pendientes de las alertas e informes de la Secretaría de Protección Civil del estado.

«Estamos en la temporada de frentes fríos y estamos atendiendo a toda la población con información sobre medidas preventivas, damos seguimiento a los frentes fríos cuando tenemos conocimiento de su presencia, vamos dando avisos y reproduciendo las alertas que nos llegan de la Secretaría de Protección Civil», agregó.

Además, dijo que generan informes para realizar perifoneos en las colonias y alertar a la población.

«En las noches cuando tenemos más bajas temperaturas hacemos recorridos para asistir a personas que están en situación de calle, sea con un traslado a la Aldea Meced».

Refirió que tienen coordinación con el DIF, por lo que en algunas ocasiones les dejan frazadas y en algunas ocasiones alimentos para que pasen la noche, cuando no acceden al refugio.