Alertan por bajas temperaturas a partir de este domingo

noviembre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. A partir del domingo por el ingreso del frente frío número 13, se espera un marcado descenso de temperatura, fuertes lluvias y rachas de viento del norte en las costas de Veracruz a acompañado de una masa de aire ártico.

El Subdirector de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, dijo que la entidad será recorrida por este sistema desde la noche del domingo y a lo largo del lunes 10 de noviembre.

Por ello, se prevé un evento de norte con rachas máximas de 90 a 105 kilómetros por hora en la zona costera central, y de 70 a 85 kilómetros por hora en el sur y el norte del estado, en particular en las costas de Tecolutla y Nautla.

Con ello, un descenso térmico de entre 5 y 7 grados podrá ser experimentado en regiones de montaña, mientras que nieblas, lloviznas y sensación térmica muy baja por efecto del viento serán previstas en las zonas altas y serranas.