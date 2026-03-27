Walmart invertirá 43 mil mdp en México este 2026

marzo 26, 2026

Walmart de México y Centroamérica anunció que para este 2026 prevé una inversión de 43 mil millones de pesos en el país, monto que representa un incremento de 10 por ciento contra el año anterior y que está enfocado en proyectos orientados al cliente y al fortalecimiento de sus operaciones.

En un comunicado enviado a los mercados de valores de México, la mayor cadena de tiendas de supermercado indicó que este anuncio se realizó en el contexto del Walmex Day 2026, donde los directivos presentaron la estrategia de la compañía, enfocada en generar valor para todos los grupos de interés.

Detalló que la inversión estratégica de Walmart se dividirá en cuatro áreas clave. La primera de ellas es en tiendas existentes. El 42 por ciento de la inversión se destinará a remodelaciones y mantenimiento de tiendas existentes, incorporando nuevas capacidades como funciones omnicanal para on demand.

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Para tiendas nuevas, Walmart destinará 26 por ciento de la inversión, con lo que busca reafirmar el compromiso de abrir más de 500 tiendas entre 2025 y 2029. Se espera que las tiendas nuevas contribuyan entre 1.5 y 1.7 por ciento al crecimiento de ventas totales para 2026, con Bodega Aurrerá como el principal vehículo de crecimiento.

En tanto, el 24 por ciento de la inversión se destinará a expandir y modernizar la cadena de suministro mediante automatización, con el objetivo de incrementar la capacidad de crecimiento, la disponibilidad de productos, la eficiencia y reducir el costo de servir a los clientes. Se planean las aperturas de nuevos Centros de Distribución automatizados en Guanajuato y Tlaxcala para 2027.

Finalmente, el 8 por ciento restante del capital anunciado se destinará a proyectos estratégicos de tecnología para mejorar la ejecución y el manejo de datos, escalar el negocio, ofrecer una mejor experiencia de compra a través de plataformas digitales y aumentar la automatización en tiendas y centros de distribución, impulsando la productividad de los asociados.