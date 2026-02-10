Grupo Coppel invertirá más de 14 mil mdp en México

febrero 9, 2026

Grupo Coppel anunció una inversión de 14 mil 300 millones de pesos para este 2026, destinada a fortalecer su infraestructura comercial, acelerar su transformación digital y avanzar con mayor firmeza en la transición hacia energías limpias.

La inversión anunciada para 2026 tendrá un impacto tangible en la economía nacional. Grupo Coppel estima que esta asignación de capital permitirá la generación de 2 mil 500 empleos directos a lo largo del año, que se sumarán a una plantilla que ya supera los 130 mil colaboradores.

Desde la perspectiva operativa, el plan contempla:

• La remodelación de cerca de 100 sucursales y centros de distribución

• La apertura de más de 80 nuevas tiendas

• Alcanzar un total de 2 mil tiendas en operación al cierre de 2026

Estas nuevas aperturas no seguirán un esquema tradicional. Grupo Coppel incorporará formatos especializados, como agencias de motocicletas y tiendas enfocadas en moda, con el objetivo de ampliar su propuesta de valor y atender segmentos específicos del mercado.

La estrategia de inversión de Coppel para 2026 responde a tres pilares clave: expansión comercial, innovación tecnológica y sostenibilidad energética. Además, uno de los objetivos más ambiciosos del grupo es que, para 2030, las ventas digitales representen el 20 por ciento de sus ingresos totales.

Grupo Coppel reforzará su ecosistema digital mediante nuevas funcionalidades en su plataforma de comercio electrónico. Además, se prevé la integración de soluciones de inteligencia artificial en logística y cadena de suministro, así como una optimización de procesos para mejorar tiempos de entrega y gestión de inventarios.

La transformación también alcanza al brazo financiero del grupo. BanCoppel fortalecerá sus capacidades digitales para mejorar el acceso, la usabilidad y la experiencia de sus más de 12 millones de clientes. El enfoque está puesto en servicios financieros más ágiles, mayor inclusión digital y una integración fluida entre retail y banca.

La transición energética es otro de los pilares estratégicos de la inversión. Grupo Coppel ha fijado como objetivo que, para 2030, el 30 por ciento de su consumo energético provenga de fuentes limpias. Para ello, se busca operar 900 inmuebles con paneles solares al cierre del año, expandir su flota a más de mil 100 vehículos híbridos y eléctricos.