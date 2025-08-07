Prepara Cox un plan multimillonario de inversiones centrado en México

agosto 7, 2025

La compañía energética española Cox centrará su nuevo plan estratégico en México, donde prevé invertir más de 10,000 millones de dólares en agua y energías renovables para 2030, dijo a Reuters su CEO, Nacho Moreno.

Esta cifra incluye la adquisición por parte de la compañía de los activos de Iberdrola en el país por 4,200 millones de dólares, una operación “transformadora” que permitió a Cox alcanzar ya los objetivos que se había marcado para 2028, dijo Moreno.

Está previsto que el nuevo plan se presente el 25 de septiembre. La operación con Iberdrola incluía 15 centrales eléctricas con 2.6 gigavatios de capacidad y una cartera de proyectos renovables de 11.8 gigavatios.

Cox desarrollará al menos dos o tres gigavatios de esta cartera, dijo Moreno, y ya identificó seis proyectos de desalinización a los que dará prioridad, que requieren una inversión de unos 1,500 millones de dólares.

“La demanda de energía y de agua no hace más que crecer” en México, afirmó. “A través de esta adquisición, estamos extremadamente bien situados para captar ambas”.