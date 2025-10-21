En México, 34% de los estudiantes ya usa Inteligencia Artificial para aprender inglés

octubre 21, 2025

La educación en México atraviesa un momento de transformación profunda. Tecnología, idiomas y habilidades blandas (soft skills) se unen en un mismo punto, dando forma al perfil del profesional del futuro. Según datos de la investigación “Idiomas y Habilidades 2025” realizada por Pearson LATAM en conjunto con Opinion Box, los estudiantes mexicanos no solo se están adaptando a esta nueva realidad, sino que incluso marcan la pauta para toda la región.

En América Latina, la Inteligencia Artificial (IA) comienza a cambiar la manera en que se aprenden idiomas, aunque con ritmos distintos. México destaca por ser el país con mayor apertura tecnológica; 34% de los estudiantes ya utiliza IA para traducir, corregir y crear frases en inglés. La cifra supera a mercados más grandes como Brasil, donde solo 24% recurre a estas herramientas. Este liderazgo refleja un entusiasmo particular hacia la digitalización y coloca a México como un terreno fértil para la expansión de soluciones educativas innovadoras.

La clave está en la mentalidad del estudiante mexicano, que valora la flexibilidad y la inmediatez de lo digital. Para muchos, la IA dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una herramienta más para acelerar el aprendizaje y abrir la puerta a un mercado laboral global.

La tecnología es una herramienta que complementa y potencia las tareas asociadas a las habilidades duras (hard skills), como la traducción o el análisis básico de datos, sin dejar de lado el diferencial humano. El liderazgo se posiciona como la competencia estrella, por encima de la comunicación o la resolución de problemas, que suelen ser prioridad en otros países. También destacan el pensamiento crítico, mencionado por 29% de los encuestados, así como la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo.

Las hard skills tampoco quedan atrás. La demanda de especialistas en Tecnologías de la Información, análisis de datos y gestión de proyectos es alta, aunque buena parte de la población admite no sentirse preparada en estas áreas. Aquí se abre un gap claro de formación que puede limitar las oportunidades en el futuro inmediato.

En paralelo, 39% de los mexicanos está buscando mejorar su comunicación interpersonal, lo que confirma que, incluso en la era de la IA, el valor humano sigue siendo central. El reto es equilibrar ambas dimensiones como dominar la tecnología y, al mismo tiempo, fortalecer las habilidades que nos hacen únicos como personas.

“La Inteligencia Artificial ya no es solo una herramienta, es un puente hacia el futuro profesional de millones de mexicanos. En Pearson vemos un entusiasmo único por adoptarla en el aprendizaje del inglés y queremos potenciarlo con soluciones concretas, como nuestras certificaciones internacionales y plataformas digitales. Creemos que el verdadero valor está en combinar la tecnología con las habilidades humanas, porque solo así los estudiantes podrán destacar en un mundo global, competitivo y profundamente humano”, compartió Alejandro Gil, gerente de evaluaciones y certificaciones de Pearson México.

