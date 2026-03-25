Inteligencia artificial se consolida como eje estratégico para la prevención de fraude en el sistema financiero mexicano

marzo 24, 2026

Los recientes incidentes de ciberseguridad registrados en México a finales de enero de 2026, que afectaron a diversas entidades públicas y expusieron el uso indebido de credenciales válidas, volvieron a colocar en el centro de la agenda nacional la importancia de la prevención del fraude y la resiliencia digital. Aunque la infraestructura bancaria no se vio comprometida, el episodio evidenció los riesgos sistémicos asociados a entornos digitales interconectados y a la persistencia de sistemas legados.

Este contexto coincide con las advertencias del Banco de México de que un ataque exitoso contra un actor sistémico podría generar interrupciones significativas en servicios esenciales como pagos, transferencias y acceso a cuentas. Frente a este escenario, IA se posiciona como una herramienta crítica para anticipar amenazas, detectar comportamientos anómalos y fortalecer la postura defensiva de las instituciones financieras.

De acuerdo con Topaz, plataforma financiera para la evolución digital, el 27% de las instituciones identifica los sistemas de prevención de fraude como una de sus principales prioridades de inversión en los próximos dos años. Esta tendencia se intensifica en mercados con altos volúmenes transaccionales y ecosistemas de pagos digitales más maduros, donde la IA se orienta prioritariamente a la detección de fraude, la automatización de procesos y la gestión de riesgos.

México enfrenta un desafío particular con una de las tasas más elevadas de población no bancarizada en Latinoamérica y una rápida adopción de pagos digitales, el país debe equilibrar inclusión financiera, innovación y seguridad. Además, más del 60% de los bancos y cooperativas de la región planean implementar aplicaciones de IA en funciones críticas como detección de fraude y automatización operativa, reconociendo que la confianza del usuario es un factor determinante para la sostenibilidad del sistema financiero.

En este contexto, para Jorge Iglesias, CEO de Topaz, la prevención del fraude deja de ser un componente aislado de seguridad para convertirse en un elemento estratégico del negocio financiero.

“No contar con soluciones avanzadas de prevención de fraude no representa únicamente un riesgo tecnológico, sino un riesgo operativo, reputacional y sistémico porque los ataques no siempre provienen de vulnerabilidades evidentes, sino del uso de identidades legítimas y accesos comprometidos, lo que exige capacidades predictivas y adaptativas”, indicó.

Más allá de la detección reactiva, la inteligencia artificial permite a las instituciones financieras desarrollar modelos preventivos basados en el análisis continuo del comportamiento transaccional, la correlación de eventos y la gestión integral de la identidad digital. Este enfoque resulta especialmente relevante en México, donde la modernización de pagos convive con infraestructuras heredadas que amplían la superficie de exposición al fraude.

Desde la perspectiva de Topaz, la adopción de IA debe responder a una visión integral de transformación digital. “La inteligencia artificial no debe implementarse como una capa adicional, sino como una capacidad transversal integrada al núcleo de las operaciones financieras”, señaló Iglesias.

Topaz subraya que las transacciones de pago y movimiento de dinero son percibidas como el servicio más relevante para los usuarios finales, independientemente del tipo de institución. En consecuencia, cualquier interrupción o incidente de fraude tiene un impacto inmediato en la percepción de valor y confianza en el sistema financiero.

A medida que México avanza hacia un ecosistema financiero cada vez más digital, los incidentes recientes funcionan como un llamado de atención. La resiliencia ya no se limita a la capacidad de respuesta ante una crisis, sino a la habilidad de anticiparla. En ese camino, la inteligencia artificial se consolida como un pilar estratégico para proteger al sistema financiero y sostener su evolución.