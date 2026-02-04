Vinculación a proceso a dos menores de edad, presuntos responsables del feminicidio de la maestra Martha en Agua Dulce

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Los dos menores de edad, presuntos responsables del feminicidio de la maestra Marta P. G., su hija y el novio de ésta, fueron vinculados a proceso por estos hechos, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia de procuración de justicia dio a conocer que a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales se obtuvo esta vinculación a proceso de los dos menores, que actualmente se encuentran en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

“Los hechos ocurrieron en el municipio de Agua Dulce, donde presuntamente participaron en la privación de la vida de la víctima. Durante la audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó continuar con la medida cautelar impuesta en la audiencia inicial”.

Hay que recordar que el pasado 26 de enero de este año, fue localizado el cuerpo sin vida de la docente de preescolar de 53 años de edad, justo frente a su casa en una cuneta, con huellas de ahorcamiento, puñaladas e incinerado, su hija y el novio de ella fueron detenidos en el municipio de Tonalá, cuando trataron de escapar a bordo del automóvil propiedad de la maestra.

GOBERNADORA CALIFICA DE TERRIBLE ESTE CASO

De este caso fue cuestionada la gobernadora Rocío Nahle García, quien confirmó que los agresores, ambos menores de edad y cercanos al entorno de la maestra, se encontraban detenidos.

“Es lamentable, eso le corresponde a la Fiscalía informar, pero ya se tienen, el primer caso sí se tienen a los agresores, son menores de edad”.