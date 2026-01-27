Maestra es asesinada y calcinada en Agua Dulce; detienen a su hija y novio

enero 27, 2026

Redacción/Xalapa.– Una maestra de nivel preescolar fue asesinada y su cuerpo localizado calcinado a un costado de la carretera antigua Agua Dulce–Rabasa, hecho que ha conmocionado a la población del sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el cuerpo presentaba quemaduras severas y múltiples lesiones provocadas por arma blanca.

Durante las diligencias ministeriales, se localizaron rastros de sangre que conducían al domicilio de la víctima, donde fueron hallados diversos indicios de violencia, lo que hace presumir que el homicidio ocurrió al interior de la vivienda.

Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado hasta el lugar donde fue encontrado, con la intención de incinerarlo y ocultar el crimen.

Detención de familiares

Horas después del hallazgo, autoridades lograron la detención de dos personas que viajaban en el vehículo propiedad de la víctima, quienes fueron identificadas de manera preliminar como su hija y su pareja sentimental.

La captura se realizó durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y federales, cuando los presuntos responsables intentaban huir hacia la zona sur del estado.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y trasladados a la ciudad de Coatzacoalcos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que una de las personas detenidas es menor de edad, por lo que el caso se investiga bajo los protocolos correspondientes para adolescentes, mientras se determina su grado de responsabilidad y el móvil del crimen.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer plenamente los hechos, recabar pruebas y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el motivo del homicidio.

El asesinato de la docente ha generado indignación y consternación entre padres de familia, compañeros del magisterio y habitantes de Agua Dulce, quienes exigen justicia y el esclarecimiento total del caso.