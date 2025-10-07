Videojuegos, una puerta para los delitos contra niños, niñas y adolescentes 

octubre 7, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La utilización de videojuegos para el acercamiento a menores de edad por personas adultas es más visible actualmente, alertó la titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Mercy Esther Pérez Arévalo.

La funcionaria estatal indicó que esto deriva de que los videojuegos tienen la capacidad de captación de la población.

“Por las tendencias estadísticas que nosotros hemos observado, tenemos una tendencia persistente entre los diferentes tipos de problemáticas que se dan, pero la herramienta es importante sobre todo en el marco de las relaciones que se están dando en las familias, en los entornos comunitarios que proveen ciertas características que dejan a los niños y a las niñas, adolescentes en ciertas condiciones de riesgos”.

En su participación en el taller “Ciber Trampas: entender y prevenir los delitos digitales contra menores de edad”, organizado por CONNECTAS, Pérez Arévalo consideró que se debe analizar el cómo se ha pasado de tomar a los medios digitales como medios, a necesidades y ahora a dependencias en la vida social y cotidiana.

“Hoy en día tenemos a niños, niñas y adolescentes con ciertas condiciones familiares, sociales, que los dejan en vulnerabilidad ante estos mecanismos necesarios, parece que dependientes que nos han hecho y que nos ponen en la mira de los delitos que ahora utilizan estos delincuentes o grupos criminales”.

La titular del SIPPINA advirtió que se puede considerar que los menores de edad utilizan las redes digitales o los videojuegos con sus cuidadores cerca, sin embargo, aseveró que pueden estar en la misma habitación pero no cerca de los niños y niñas.

“Los medios digitales han creado abismos en las relaciones humanas tradicionales, cara a cara, en la socialización que tienen las niñas y los niños, quien tenemos los seres humanos, en este país y el mundo entero cada vez están iniciando su proceso de socialización lejos de las personas y cerca a través de medios digitales que tienen miradas sin fronteras entre lo real y lo irreal”.