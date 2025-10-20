Veracruz y Durango unen esfuerzos para brindar atención médica en El Higo

octubre 20, 2025

El Higo, Ver., lunes 20 de octubre de 2025.- Con el apoyo de brigadas médicas y unidades móviles enviadas por el Gobierno de Durango, la Secretaría de Salud fortalece la capacidad de respuesta en el municipio de El Higo ante la contingencia derivada de la tormenta tropical 90E.

Las brigadas duranguenses cuentan con unidades móviles equipadas con quirófanos, consultorios itinerantes y clínicas prequirúrgicas, que brindarán atención general y especializada, así como servicios de odontología, citología, laboratorio clínico, ultrasonido, Rayos X, espirometría y electrocardiogramas.

El personal, integrado por médicos generales y especialistas, odontólogos, enfermeras, psicólogos, técnicos radiólogos y químicos, trabajará de forma coordinada con la dependencia estatal, ampliando la cobertura de los servicios médicos y se prioriza la atención a quienes más lo necesitan.

De esta manera, Veracruz fortalece la colaboración interinstitucional y con otras entidades del país para garantizar atención médica gratuita, oportuna y de calidad a las familias afectadas por las inundaciones en la zona norte del estado.