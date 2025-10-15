Despliegan en El Higo mil marinos para la atención a la población

Despliegan en El Higo mil marinos para la atención a la población

octubre 15, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de reconocer que el municipio de El Higo se encuentra severamente afectado, en el norte de Veracruz, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles informó que se desplegarán mil elementos más para apoyo a la población.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el funcionario federal dijo que este municipio tiene todavía 18 comunidades incomunicadas por lo que establecerán puentes aéreos para llevar víveres y agua a las familias atrapadas.

“En El Higo son mil personas desplegadas, con 3 vehículos, 25 equipos de zapa y dos embarcaciones, todavía hay muchas áreas inundadas”, reconoció el secretario de Marina.

Indicó que para atender a la población de el higo se movió la base de operaciones a Tampico pues queda más cerca para movilizar tres helicópteros de Marina y uno de Tamaulipas a fin de dar atención diaria a las comunidades que siguen incomunicadas.

Morales Ángeles dio cuenta que son en total 46 comunidades incomunicadas en territorio veracruzano, 18 en El Higo, en Ilamatlan, Zontecomatlán, Texcatepec Zacualpan 22 y en Ixhuacán 6.

“Dividimos el área en tres sectores, alfa, bravo y charlie, contamos con doce helicópteros, seis de la secretaría de Marina, dos de Veracruz, uno de Tamaulipas y dos de la Defensa Nacional”.

En Poza Rica se tienen desplegados mil 161 elementos de la Marina Armada de México, así como 33 vehículos, 2 embarcaciones, 2 cocinas móviles, una planta potabilizadora, 6 helicópteros, 5 aviones, 3 drones, cuatro volteos.

“En Poza Rica hemos apoya a 3 mil 701 personas, se han brindado 299 atenciones médicas, 325 personas trasladadas a albergues, 88 vías despejadas, 9 toneladas de basura recuperadas y 12 mil litros de agua distribuidos, mil 500 despensas y 9 toneladas de sardina”.

Destacó que en esta ciudad se les asignó el sector 2 que incluye seis colonias, con 66 calles y en total de 5 mil 745 viviendas afectadas, donde se tiene un avance del 32% en los trabajos de limpieza.

En el caso de álamo dijo que se tienen 445 personas apoyadas, 439 atenciones médicas, mil 137 personas trasladadas a albergues, 101 vías despejadas, 12 mil litros de agua entregada, 14 vehículos, 2 embarcaciones, 2 cocinas móviles, planta potabilizadoras, drones y equipos pesados.

La Semar atiende el sector 2 que incluye 57 calles afectadas con mil 785 viviendas dañadas y donde se reporta un avance del 40%.