Capturan a “Don José”, presunto líder secuestrador en Durango

octubre 6, 2025

Este lunes 6 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de José Luis “N”, también conocido como “Don José”, líder de una célula delictiva conocida como “Cabrera Sarabia, una facción de “Los Mayos”, especializada en el secuestro y el tráfico de personas.

Su captura habría sido posible a partir de un cateo en el municipio de Durango en las colonias de Cerro de Guadalupe, Guadalupe Victoria, Loma Bonita y La Morga. Se aseguraron cinco inmuebles que esta organización usaba para realizar sus operaciones.

“En una operación encabezada por el Ejército Mexicano, SEDENA y la FGR detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis “N”, alias “Don José”, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona dedicada al secuestro y tráfico de personas”, afirmó Omar García Harfuch desde una publicación en x.

Además de José Luis “N”, otras cinco personas fueron detenidas: José Juan “N”, Rocío “N”, Diana Estefanía “N”, José Raymundo “N” y José Orlando “N”. A estos les fueron confiscados tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.