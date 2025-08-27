Veracruz se suma la Semana Nacional de Salud Pública 

agosto 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Veracruz, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se suma a la Semana Nacional de Salud que se llevará a cabo en todo el país, con temas prioritarios como la atención de vacunación, salud mental, prevención de adicciones y otros, del 6 al 13 de septiembre.

El secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón destacó que la gobernadora está interesada en promover políticas públicas para la atención y prevención de enfermedades transmitidas por vector, así como aquellas crónico-degenerativas.

“Nos reunimos con la salud del estado, salud pública estamos a punto de empezar la Semana Nacional de Salud Pública en la ciudad de San Andrés Tuxtla, lugar que se eligió por sus características ambientales de temperatura y clima, por ser un sitio de paso de migrantes”.

Este día, se llevó a cabo en Xalapa la reunión de instalación del comité interinstitucional e intersectorial de la semana nacional de salud pública 2025, en el que se dejó en claro un trabajo en equipo con todas las instituciones y sin colores.

De acuerdo a autoridades federales, la meta de esta semana es alcanzar a 20 millones de personas con acciones de prevención y promoción y fomentar entre la población una cultura del autocuidado.

El objetivo, además, es reducir riesgos, detectar enfermedades a tiempo y promover hábitos saludables desde etapas tempranas de la vida.