Veracruz honra a la Aviación Naval por un siglo de servicio a la nación

marzo 15, 2026

Veracruz, Ver., domingo 15 de marzo de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García se unió a la ceremonia conmemorativa por el Centenario de la Aviación Naval, encabezada por el secretario de Marina–Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la Base Aeronaval de Las Bajadas.

En este marco, reiteró que Veracruz es la casa de la Marina, al albergar la Base Aeronaval y la Escuela de Aviación Naval. Asimismo, reconoció el papel estratégico de esta fuerza en la defensa de la soberanía y la seguridad marítima del país, así como su participación permanente en tareas de vigilancia, búsqueda y rescate, apoyo humanitario y atención a emergencias.

También reafirmó la colaboración entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Marina, y expresó el reconocimiento del pueblo veracruzano a las mujeres y hombres que integran esta institución, cuya labor contribuye a la paz, la seguridad y el bienestar del país.

“Hace un siglo, la visión de llevar el poder marítimo más allá del horizonte dio origen a nuestra Aviación Naval; desde entonces se ha demostrado que el cielo también es patria”, señaló el Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien anunció que, como parte del fortalecimiento de esta capacidad estratégica, durante el presente sexenio se proyecta incorporar 36 nuevas aeronaves a la Aviación Naval.

Asimismo, recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró el 15 de marzo como Día de la Aviación Naval, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en reconocimiento a las aportaciones históricas, estratégicas y humanitarias de esta fuerza a la seguridad nacional.

Como parte del programa se realizó un minuto de silencio en honor al personal caído en cumplimiento de su deber y la develación de una placa conmemorativa que destaca la capacidad operativa de la Fuerza Aeronaval Mexicana y la formación de nuevas generaciones de cadetes.

La Aviación Naval Mexicana tiene su origen el 15 de marzo de 1926, con la publicación de la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales, que estableció la creación del primer cuerpo de hidroaviones y sentó las bases de una de las capacidades operativas más importantes de la Armada de México.

A cien años de su fundación, se mantiene como un componente fundamental en las operaciones marítimas y de seguridad nacional, integrando tecnología, profesionalismo y vocación de servicio para proteger los litorales y apoyar a la población mexicana.