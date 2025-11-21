Reconoce Rocío Nahle el papel de la Marina en la historia de Veracruz y México

noviembre 21, 2025

Veracruz, Ver., viernes 21 de noviembre de 2025.- En el marco de las conmemoraciones por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la gobernadora Rocío Nahle García y la Secretaría de Marina presentaron el libro Bicentenario de la Consolidación de la Independencia Nacional 1821-1825, obra elaborada por la Unidad de Historia y Cultura Naval que rescata el papel determinante de la Armada de México en la culminación del proceso independentista.

Durante su mensaje, subrayó que este trabajo histórico llega en un momento de profunda significación para el país, al recordar que el 23 de noviembre de 1825 marcó el fin definitivo del dominio español, cuando la fortaleza de San Juan de Ulúa fue entregada a las fuerzas mexicanas, en un hecho decisivo para la afirmación plena de la soberanía nacional.

“La expulsión de los españoles no fue un evento aislado, sino el resultado de decisiones políticas valientes, de una notable capacidad logística, de tensiones diplomáticas complejas y de un esfuerzo acelerado por construir una fuerza naval capaz de cumplir su misión”.

Previamente, el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos, abrió la ceremonia destacando la relevancia del acontecimiento histórico que se conmemora y la importancia del puerto de Veracruz como escenario de la consolidación de la Independencia en el mar.

Recordó que la obra está estructurada en tres capítulos que abarcan los antecedentes de la conformación de la Armada de México, las operaciones navales y militares realizadas y, finalmente, la victoria lograda mediante el bloqueo naval contra la fortaleza de San Juan de Ulúa, sitiada por fuerzas españolas que se oponían a la independencia de México.

Como parte del evento, la Gobernadora y el Subsecretario realizaron la entrega de reconocimientos a los historiadores Ángeles Estrada Bermúdez y Juan Ortiz Escamilla, así como la entrega protocolaria de un ejemplar del libro a la titular del Ejecutivo estatal.

En la presentación también asistieron los secretarios de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; de Turismo, Igor Rojí López; el comandante de la Primera Región Naval, Ramiro Lovato Camacho; y el director general de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, Humberto Rodríguez Arrioja.