Veracruz habilitará canchas para contagiar a los jóvenes de la fiebre mundialista 

enero 8, 2026

Yhadira Paredes /Xalapa, Ver.- En medio de la fiebre mundialista, la gobernadora Rocío Nahle García anunció un programa de recuperación de espacios para la práctica de fútbol, así como diversas actividades culturales, educativas y deportivas a lo largo y ancho de la entidad veracruzana.

Nahle García dijo que serán las secretarías de Educación y de Turismo las que presentarán este programa, siguiendo la línea marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum con miras la Celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“El tema del mundial, vamos a activar en todos los municipios veracruzanos canchas, espacios, para llamar a nuestros jóvenes a esta fiebre del fútbol”.



Recordó que se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el mes de noviembre, cuando requirió a todos los estados de la República, un listado de los espacios para activarlos.

“Desde noviembre nos pidió a todos los estados una lista donde podríamos activar canchas, espacios, murales, torneos, para que los jóvenes también se contagien del espíritu del mundial, que una parte se juega aquí en México”.

En ese sentido, la mandataria de Veracruz consideró que es muy importante ofrecerles espacios a los jóvenes e ir avanzando en todo el tema pendiente.

Hay que recordar que el Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio de este año, con una duración de 39 días, un total de 104 partidos, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.