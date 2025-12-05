Veracruz cerrará 2025 con déficit de lluvia del 23%; sería el cuarto año más seco desde 1981

diciembre 5, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El estado de Veracruz concluirá 2025 con un déficit de precipitación cercano al 23 por ciento, de acuerdo con la Jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes.

La especialista explicó que, hasta esta semana, únicamente ha llovido el 76 por ciento de lo que históricamente debería acumularse, equivalente a 1,623 litros por metro cuadrado.

De mantenerse esta tendencia, el año se colocaría como el cuarto más seco para la entidad desde 1981, solo por debajo de 2023, 2019 y 2022.

Luna Lagunes señaló que en los últimos años se ha registrado una disminución sostenida en la precipitación anual en la entidad, un comportamiento que mantiene en alerta a los organismos encargados del monitoreo hídrico.