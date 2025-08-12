Vecinos piden reparar alcantarilla fuera de sitio en la Ruiz Cortines que representa un peligro

agosto 12, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapeños pidieron a las autoridades municipales reparar una alcantarilla de la avenida Ruiz Cortines esquina acueducto que se salió de su sitio y que representa un peligro.

«Ya se veía desde hace tiempo que estaba así, pasaban lo carros y sonaba muy feo, como yo vivo acá cerca ya era común ver la alcatarilla que tarde o temprano se iba a salir y a mi me afecta porque era el paso peatonal donde podía cruzar con la carriola con mi hijo», dijo Misarey Guevara.

Agregó que esa alcantarilla es un peligro para todos, vehículos, ciclistas , motociclistas y peatones, por lo que es necesario que las autoridades lo atiendan.

«El otro día pasó un motociclista y estuvo a punto ya de reventarle la llanta, tuvo que esquivarlo y casi se estrella contra otro coche, es muy peligroso, pero ya hemos hablado y no hacen nada», añadió.