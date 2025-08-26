Valentina Gomez candidata en Texas en Estados Unidos pide expulsar a musulmanes con un lanzallamas

Valentina Gomez candidata en Texas en Estados Unidos pide expulsar a musulmanes con un lanzallamas

agosto 26, 2025

A través de redes sociales se viralizó un video de Valentina Gomez, una candidata en Texas, Estados Unidos que pidió expulsar a musulmanes con un lanzallamas.

Este video de la joven candidata ha generado controversia entre la comunidad musulmana de Estados Unidos, así como los votantes a las elecciones del 2026.

Valentina Gomez, candidata republicana al Congreso de Texas, al distrito TX-31 por el Partido Republicano, quién se ha hecho viral en redes sociales al demostrar su rechazo a la comunidad musulmana, así como a la comunidad LGTBQ+.

En sus propias redes sociales la candidata se grabó con un lanzallamas quemando un libro de el Corán, de la religión musulmana, para mostrar su rechazo hacia esa comunidad en Estados Unidos, a quiénes pidió expulsar del territorio estadounidense.

Además no es la primera vez que Valentina Gomez se muestra en contra de la comunidad musulmana, debido a que irrumpió con insultos un evento del Día del Capitolio Musulmán de Texas.

Otra de las polémicas de Valentina Gomez es que ya se había grabado quemando libros pero de la comunidad LTBQ+ lo que también generó diferentes posturas de preocupación sobre sus publicaciones.

Además de ser inversionista inmobiliaria, Valentina Gomez ha dedicado su corta carrera como activista política.

????????BREAKING: Texas Republican Congressional candidate Valentina Gomez is going viral after releasing her new campaign ad of her lighting the Islamic Quran on fire, saying Islam must be stopped "once and for all."



"Muslims can f*** off to any of the 57 Muslim nations."



"I will… pic.twitter.com/QayOdwYrXN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 26, 2025

Adicionalmente de sus aspiraciones al distrito TX-31 de Texas por el Partido Republicano, ha tenido participaciones en podcast, donde habla de temas relacionados con migración, el apoyo a Israel o Donald Trump.

En redes sociales sube diferentes videos donde se graba interrumpiendo eventos en vivo para mostrar su rechazo a diferentes comunidades como la musulmana.

Algunos creen que sus discursos representan un auge de las voces más conservadoras de Estados Unidos y otros la acusan de formar parte de una división marcada en dicho país.