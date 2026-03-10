Urgen hospital de alta especialidad para la mujer: Activista

marzo 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es urgente la construcción de un hospital de alta especialidad para la mujer en la capital del estado, por lo que es una de las demandas de las activistas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La artista y activista Wendy López denunció que en toda la entidad veracruzana no hay una institución de salud pública dedicada específicamente a atender enfermedades y padecimientos propios de las mujeres.

“Necesitamos un hospital de alta especialidad para la mujer en Xalapa, un espacio que atienda únicamente temas de salud femenina, no contamos con uno ni siquiera en el estado de Veracruz”

Y es que, dijo, la ausencia de infraestructura médica especializada limita el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, lo que puede tener consecuencias graves para miles de mujeres.

Wendy López ejemplificó el tema del cáncer de mama, pues muchas mujeres no cuentan con acceso a estudios preventivos, como la mastografía de manera oportuna y cuando lo logran el diagnóstico puede ser tardío.

“Hay mujeres que ni siquiera pueden hacerse una mastografía y cuando logran acceder al estudio, muchas veces el diagnóstico llega demasiado tarde”, lamentó.

Un hospital de la mujer permitiría dar atención integral a mujeres en todas las etapas de su vida, desde niñas hasta adultas mayores, con servicios especializados para enfermedades que afectan de manera particular a la población femenina.

“Vamos a entregar la propuesta a legisladoras y a todas las autoridades que quieran respaldar esta exigencia, porque creemos que es una necesidad de todas las mujeres”, comentó.