Cómo evitar los obstáculos al escriturar vivienda en México

marzo 2, 2026

La escrituración representa el paso legal que formaliza la transmisión de una propiedad ante notario y la inscribe en el Registro Público de la Propiedad. Sin este procedimiento, el comprador no obtiene plena certeza jurídica sobre la vivienda. Aunque muchos consideran que se trata de un trámite final, en esta fase suelen surgir contratiempos que retrasan o detienen la operación.

Especialistas de la firma inmobiliaria Kallify advierten que algunos inmuebles aparentan estar listos para vender, pero arrastran irregularidades legales. Por ello, recomiendan realizar una revisión exhaustiva antes de firmar contratos o entregar anticipos.

Entre los problemas más frecuentes figura la documentación incompleta. El título de propiedad debe acreditar de forma clara quién posee el inmueble. Si el documento no existe o contiene inconsistencias, el vendedor no puede transferir la propiedad de manera válida.

Otro obstáculo común surge cuando la vivienda mantiene hipotecas vigentes o algún tipo de gravamen. Durante el proceso, el notario solicita un certificado que confirma si existen cargas registradas. Si el crédito hipotecario continúa activo, el comprador puede destinar parte del pago a liquidarlo, siempre que el adeudo quede totalmente cubierto.

Además, los adeudos fiscales impiden la formalización. El impuesto predial debe estar al corriente, y en algunos municipios también exigen comprobantes de agua, luz o mantenimiento. Sin estos requisitos, la autoridad no autoriza la escritura.

En desarrollos nuevos pueden aparecer trabas adicionales, como la falta de permisos municipales o la ausencia de subdivisión legal del terreno. Estas situaciones bloquean la escrituración individual de lotes o departamentos.

Expertos sugieren solicitar una dictaminación jurídica ante notario antes de concretar la compraventa. Este análisis revisa la documentación, verifica cargas y confirma la situación legal del inmueble. Según Kallify, detectar irregularidades con anticipación reduce pérdidas económicas y conflictos posteriores.

Cuando existen herencias sin formalizar o varios propietarios, todos deben otorgar consentimiento para vender. Atender estos puntos desde el inicio permite avanzar con mayor seguridad y evitar contratiempos en el cierre de la operación.