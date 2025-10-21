Un municipio y 31 comunidades siguen incomunicadas, informa la gobernadora

octubre 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A casi dos semanas de las inundaciones por lluvias torrenciales en la zona norte de la entidad, la gobernadora Rocío Nahle García informó que solo el municipio de Ilamatlán continúa incomunicado, así como 31 comunidades sin acceso.

En entrevista, la mandataria, dijo que se avanzan los trabajos de limpieza y las acciones de salud para prevenir brotes de enfermedades propagadas por vecto, así como tétanos en las zonas damnificadas.

Indicó que de los cinco municipios aislados en la Sierra de Huayacocotla, Huayacocotla, Zontecomatlán, Texcatepec y Zacualpan, solo queda Ilamatlán sin acceso, pero se trabaja en la liberación de caminos.

Asimismo, de las 100 comunidades que quedaron incomunicadas, 31 siguen sin acceso, por lo que ahí continúan los vuelos de apoyo humanitario y rescate de población.

“Se hizo un puente aéreo con 20 helicópteros que diariamente realizan hasta 90 operaciones para llevar alimentos, salud y trasladar a personas que requieren atención médica”, explicó.

La Gobernadora aseguró que los trabajos de limpieza y remoción de lodo tienen un avance de entre un 60 a un 65 por ciento en Poza Rica, Álamo y El Higo, con apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada y de otras entidades.

Nahle García advirtió que la maquinaria pesada y los equipos vactor no saldrán de Poza Rica hasta que no quede limpia la ciudad, de lo que se está encargado la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública, la Comisión Nacional del Agua, Marina y Defensa Nacional.

Finalmente, mencionó que el lodo alcanzó, en algunas zonas, hasta los dos metros de altura, por lo que es necesario localizar espacios para el depósito de desechos de manera segura.