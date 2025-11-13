Trump solicita indulto para Netanyahu; lo juzgan por corrupción

noviembre 13, 2025

El presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo pública una carta del mandatario estadounidense Donald Trump en la que solicita el indulto presidencial para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrenta actualmente tres causas judiciales por corrupción.

En la misiva, Trump describe a Netanyahu como “un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra” y afirma que ahora está guiando a Israel “hacia una era de paz”. El mandatario estadounidense calificó el proceso judicial en contra de Netanyahu como una “persecución política injustificada”.

La oficina del presidente Herzog emitió un comunicado en respuesta, señalando que cualquier solicitud de indulto debe presentarse “de acuerdo con los procedimientos establecidos”. El comunicado reiteró el agradecimiento por el “firme apoyo” de Trump a Israel.

Netanyahu enfrenta los casos 1000 y 2000 por fraude y abuso de confianza, y el caso 4000, que involucra un presunto acuerdo de soborno con el empresario Shaul Elovich. El primer ministro israelí ha calificado el juicio en su contra como una “caza de brujas”.

Esta no es la primera vez que Trump solicita el indulto para Netanyahu. Durante su intervención en el Parlamento israelí el pasado 13 de octubre, el presidente estadounidense había cuestionado públicamente a Herzog sobre por qué no concedía el indulto al primer ministro.

Netanyahu se ha convertido en el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.