Trump ordena compartir información de migrantes inscritos a Medicaid

junio 13, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que autoridades del Medicaid, programa gubernamental que ayuda con el pago de servicios médicos a personas de bajos recursos, compartieran información de los migrantes inscritos.

Según reportó The Associated Press (AP), funcionarios del Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) habrían puesto resistencia; no obstante, el Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., dieron un lapso de menos de una hora para compartir la información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, externó su preocupación por el posible uso que el gobierno federal puede hacer de esta información, además de calificar esta medida como ilegal.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos muestra la AP es extremadamente preocupante, y si es cierta, es potencialmente ilegal, particularmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para abordar la información personal de los estadounidenses”, declaró Gavin Newsom en un comunicado.

Dentro de los datos que se habrían compartido al Departamento de Seguridad Nacional se encuentran el estatus migratorio de los inscritos al programa, sus direcciones, nombres, números de seguro social y reclamaciones realizadas.

Asimismo, expertos temen que la información otorgada no sólo pueda ser usada para localizar a los migrantes con estatus irregular, sino también para frenar el proceso de aquellos que buscan tramitar la residencia legal, la residencia permanente o la ciudadanía.