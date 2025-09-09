Trump ha hablado más con Sheinbaum que con otros líderes, dice Embajada de EU

septiembre 9, 2025

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado más con la presidenta Claudia Sheinbaum que con cualquier otro líder mundial.

Johnson destacó que este diálogo fuerte y respetuoso ha generado una cooperación histórica que fortalece la seguridad entre ambos países.

Durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, ambos gobiernos acordaron trabajar juntos para desmantelar cárteles, combatir y detener el tráfico de armas y fentanilo con el objetivo de proteger a la población.

Finalmente, el embajador calificó la relación como histórica, la cual hace que México y Estados Unidos sean más fuertes y seguros.