Trump declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

diciembre 15, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadunidense en años recientes, “como un arma de destrucción masiva”. Además de presumir que está “desmantelando a los cárteles”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadunidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es“, declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor“, agregó el mandatario.

Donald Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. Ahí, destacó que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadunidenses”.

Además, el presidente republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, “una reducción del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera“, y aseguró que China está “colaborando estrechamente” con Estados Unidos “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”.

“Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”, añadió.

Aseguró que sus ataques contra supuestas narcolanchas en El Caribe y El Pacífico han frenado el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos en más de 90 por ciento, e insistió en que pronto iniciará los ataques contra los cárteles vía terrestre. “Es mucho más fácil”.