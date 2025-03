Trump anunciará aranceles a automóviles este miércoles

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelará este miércoles los esperados aranceles que impondrá a las importaciones de automóviles, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esto se hará en una rueda de prensa programada para las 16:00 hora local (14:00 en Ciudad de México).

La vocera presidencial se negó a revelar detalles de la medida que ya había sido adelantada este lunes por Donald Trump, cuando señaló que los aranceles podrían entrar en vigor antes del 2 de abril, cuando el Gobierno estadounidense empezará a aplicar gravámenes de forma recíproca.

“El presidente dará una conferencia de prensa en el despacho oval hoy a las 16:00 para anunciar los aranceles a la industria automotriz. Dejaré que sea él quien haga el anuncio más tarde”, indicó Leavitt.

Watch as @PressSec Karoline Leavitt lays out a strong defense of tariffs and President Trump’s America First agenda: pic.twitter.com/DpFELzmoGQ — Steve Cortes (@CortesSteve) March 26, 2025

El presidente estadounidense ha sugerido que los fabricantes extranjeros de automóviles sufrirán aranceles de alrededor del 25 por ciento, una cifra que puede poner en grave aprietos a países como México, Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur. Esta medida, se prevé, provocará una crisis de grandes dimensiones que forzará a muchas plantas a cesar la producción en pocas semanas.

El año pasado, Estados Unidos importó productos del sector del automóvil por valor de 475 mil millones de dólares, de los que casi la mitad fueron vehículos.

En Canadá, el principal socio comercial de Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este miércoles que protegerá el sector automovilístico canadiense, creando una “red totalmente canadiense de componentes del sector”.

Canadian auto workers don’t just build vehicles, they build Canada.



We are investing $2 billion to protect and create good-paying jobs, build up our auto manufacturing sector, and help workers learn new skills to meet this moment. pic.twitter.com/V2qdjPUvN3