Trump analiza el posible envío de tropas a México, según cadena NBC

noviembre 4, 2025

El día de ayer, 3 de noviembre, la cadena de noticias estadounidense NBC difundió una nota en la que reporta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene pensado enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para atacar laboratorios e instalaciones propiedad de los Cárteles de droga mexicanos.

La nota afirma que las operaciones en México por parte de las fuerzas armadas estadounidenses contemplaría principalmente el uso de drones; no obstante, el uso de estos artefactos requeriría la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, por lo que Washington contemplaría el envío de tropas y oficiales de inteligencia.

Según NBC, la decisión por parte de la administración trumpista todavía no es inminente y se encuentran analizando su viabilidad, aunque el entrenamiento de tropas ya habría comenzado.

Por otro lado, las operaciones no tendrían la intención de derrocar al gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, y se realizarían de manera encubierta, fuera del marco tradicional militar.

A todo lo anterior, este martes 4 de noviembre, durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana rechazó la posibilidad de que el país vecino del norte pueda realizar acciones bélicas en México, ya que no lo permitiría, aunque afirmó que ya ha rechazado en anteriores ocasiones ofrecimientos de Washington para enviar tropas a territorio nacional.

“Él me ha dicho, ‘¿no requieren ayuda?, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada’ y siempre le he dicho, ‘muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano’”, aseguró la presidenta desde Palacio Nacional.