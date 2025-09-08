Tribunal confirma multa de 83 mdd a Trump por difamar a una periodista

septiembre 8, 2025

Un tribunal federal de apelaciones confirmó la multa de 83.3 millones de dólares que una instancia inferior había impuesto al presidente Donald Trump por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019. La también periodista había acusado meses antes al magnate republicano de una violación ocurrida en los noventa en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan, ataque por el cual el presidente de Estados Unidos fue declarado culpable de abuso sexual.

La decisión de mantener la multa significa que el tribunal rechazó el argumento de los abogados de Trump, que alegaron que la sentencia del Tribunal Supremo que en verano de 2024 amplió la inmunidad de los presidentes en el ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que se aplicaba también en el caso de E. Jean Carroll.

Las primeras difamaciones por las que Trump fue condenado sucedieron durante su primera administración, y continuaron una vez que el republicano dejó el cargo a principios de 2021. Insistió en ellos en las redes sociales, en comparecencias ante la prensa, e incluso durante el juicio, celebrado en Nueva York entre finales de 2023 y principios de 2024.

Los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo de Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, tomaron la decisión de forma unánime. La indemnización de 83.3 millones de dólares incluía 18.3 millones por daños emocionales y de reputación, y 65 millones por daños punitivos.

E. Jean Carroll, de 81 años, demandó a Trump en noviembre de 2019 por haber negado cinco meses antes que la hubiera violado. El tribunal le dio la razón a ella en enero de 2024. Trump ya había sido condenado en mayo de 2023 por abusar sexualmente de la mujer. El jurado le impuso entonces una sanción de cinco millones de dólares.