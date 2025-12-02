Trap argentino en ascenso, Bhavi confirma presentación en México con un show lleno de energía

diciembre 2, 2025

Desde Argentina, el talento de Bhavi se prepara para conquistar al público mexicano con un concierto que promete intensidad, emociones y un flow auténtico nunca escuchado. La cita será el 27 de febrero en el Foro Puebla, donde el artista presentará una propuesta sonora que lo ha convertido en uno de los nombres más sólidos dentro del trap en español. Su llegada marca un momento clave para quienes buscan escuchar en vivo a una de las nuevas voces más representativas del género.

Un estilo ecléctico que combina emoción profunda y energía desbordante

Bhavi, nacido en Bélgica y con raíces artísticas en Argentina, ha moldeado una identidad musical que transita con naturalidad entre lo melódico y lo explosivo. Su sello personal surge de una fusión ecléctica de sonidos, capaz de pasar de lo sentimental a lo enérgico sin perder cohesión. En cada concierto logra que el público termine saltando, coreando y reconociendo la fuerza de su propuesta.

El artista suma éxitos como “PISO”, “BESAME” y “FRESKO”, además de sencillos destacados como “Basta”, “Visa” y “Te Necesito”, evidencia de una trayectoria que continúa expandiéndose con frescura y originalidad.

Colaboraciones destacadas que fortalecen su presencia en la escena urbana

Su crecimiento dentro del trap también ha sido impulsado por colaboraciones con referentes del género que amplifican su alcance. Entre ellas destacan “Mojaa” junto a Duki, “No lo Entiendo” con Khea y “Hola Bebé” al lado de Eladio Carrión, alianzas que consolidan su presencia internacional y que conectan su trabajo con distintos públicos.

OCESAfact dio a conocer que “SUPERELEGANTE”, su colaboración con Alemán, ya forma parte del top 10 de las canciones más escuchadas por los fans del cantante, un logro que refleja la fuerza con la que su música está siendo recibida.

Un concierto imperdible para disfrutar el sonido que redefine el trap en español

El próximo 27 de febrero, Bhavi traerá al Foro Puebla una presentación que promete energía, versatilidad y una mirada fresca del trap contemporáneo. Será una oportunidad para vivir de cerca la propuesta de un artista que continúa expandiendo los límites del género.

Los boletos saldrán a la venta general este 3 de diciembre, fecha clave para asegurar un lugar en un concierto que apunta a ser uno de los más vibrantes de la temporada. Bhavi llega con una propuesta que sigue escalando y que prepara un nuevo capítulo en su conexión con el público mexicano.