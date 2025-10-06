Todo listo para la participación de Veracruz en el Festival Cervantino

Todo listo para la participación de Veracruz en el Festival Cervantino

octubre 6, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Todo se se encuentra listo para la presentación del arte, cultura y gastronomía veracruzana en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, donde Veracruz es el estado invitado, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria veracruzana indicó que la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina ya se encuentra en Guanajuato para últimos detalles de la presentación de la entidad.

“El día de hoy la secretaria Xóchitl Molina está en Guanajuato porque el viernes arranca el Cervantino, donde Veracruz es invitado especial. A mí me gusta mucho este tema porque es mostrar lo que somos los veracruzanos, nuestra cultura, nuestro folklore, nuestra comida y el hablar bien de Veracruz porque eso lo traigo como mantra”.

Nahle García detalló que se presentarán todos los productos que se hacen en el estado de Veracruz, además habrá presencia de las cocineras tradicionales, artesanos textiles y otras exposiciones culturales.

“Estaremos desde el jueves, se van artistas, artesanos, cocineras, en cada plaza, en cada espacio va a estar Veracruz, son 10, 15 días en el mayor festival internacional de cultura. Nos hemos metido muy fuerte a este programa a este festival muy fuerte va a ir la Sinfónica de Xalapa”.