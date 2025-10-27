Tiroteo en bar de Atoyac, Veracruz, deja al menos cuatro muertos

octubre 27, 2025

Al menos cuatro personas fallecieron durante un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales de Veracruz. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en un bar de la comunidad de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac.

Los reportes policiales indican que elementos de la Policía Ministerial realizaban un operativo en el bar La Victoria, ubicado a una cuadra de la comandancia municipal de Atoyac, cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado.

⇒ Durante el tiroteo, tres hombres murieron en el interior del establecimiento y una mujer quedó herida; sin embargo, horas más tarde falleció en el Hospital Regional del municipio de Córdoba.

Ante los hechos, elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Ministeriales tomaron el control de la Comandancia de la Policía de Atoyac, y aseguraron a los elementos que estaban de guardia. En tanto, las autoridades locales suspendieron clases en los planteles educativos de la zona y ordenaron el cierre de varios comercios.

⇒ De acuerdo con un medio local, entre las víctimas se encuentra “El Lalito” o “Lalo”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la región centro del estado de Veracruz.

En el sitio, las autoridades aseguraron armas de fuego y casquillos percutidos de distintos calibres. La Fiscalía Regional de Córdoba abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque en el bar de Atoyac y la identidad de los fallecidos.