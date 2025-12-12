Tips para tener una navidad sustentable

diciembre 12, 2025

Una navidad sustentable busca celebrar esta fecha con conciencia ambiental y limitando el uso de residuos, sin perder el espíritu navideño ni la conexión con los seres queridos. Es por eso que hoy te presentamos algunos tipos para festejar esta temporada decembrina recordando la importancia de cuidar nuestro entorno.

Consejos para una navidad sustentable

Opciones amigables para decorar el nacimiento

En vez de usar musgo y heno, alterando la salud de su ecosistema natural, puedes optar por ocupar aserrín, palitos de madera, papel kraft, cartón reciclado, piedras pequeñas o cualquier material que se te ocurra. Elige tu árbol y nochebuenas de plantaciones e invernaderos certificados

Al comprar una Nochebuena o un árbol natural de plantaciones certificadas, te aseguras de que no se extraigan de los bosques, sino de sitios que específicamente se siembran arbolitos para la temporada. Además de ello, con tu compra apoyas a los productores forestales, impulsando la reforestación. Reutiliza tus esferas y adornos

Otra forma de decorar sin que afecte tu bolsillo, es reutilizar tus esferas navideñas, ya sea que quieras colocarlas nuevamente en tu árbol o darle un toque distinto con pintura, brillos, un listón o demás.

En la iluminación navideña, es mejor usar luces LED, debido a que ahorran un 75% de energía, y suelen durar más que las incandescentes. A su vez son más seguras porque generan menos calor, reduciendo en riesgo de accidentes. Evita los desechables en la cena navideña

Ponche NavideñoAunque suene prácticamente imposible, eliminar los desechables de un solo uso en la cena de navidad es algo que se puede realizar si hay buena coordinación entre los invitados. Como ejemplo, puedes proponerles que traigan su propia taza o termo para el ponche y ocupar recipientes reutilizables. Regalos hechos a mano

En tu intercambio podrían proponer la opción de regalar artículos hechos por ustedes mismos, como galletas, un pan recién horneado o bien regalar alguna experiencia, como boletos para un concierto, una ida a un spa o al cine, etc.

Opta por un árbol en maceta

Si buscas una alternativa más sostenible, y gustas preservar tu arbolito incluso después de las fiestas decembrinas, puedes comprarlo en maceta, para después replantarlo en tu jardín, dándole una vida más larga. O bien, en algunos casos, como Viveros Amecameca, las mismas plantaciones recogen tu árbol cuando pasa la temporada navideña, para plantarlo en sus bosques.

Finalmente, recuerda que esta época es un momento para convivir y pasar un rato agradable con los seres queridos, disfrutando los últimos días del año de una manera más amigable con el medio ambiente.