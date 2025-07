Tim Burton habría dirigido video musical de Lady Gaga en Xochimilco

Lady Gaga y Tim Burton habrían unido fuerzas en un proyecto artístico que no ha sido confirmado, y que ha desatado gran expectación tras la difusión de un video grabado en los canales de Xochimilco, Ciudad de México.

En el clip, que se viralizó en redes sociales, se escucha a lo lejos una canción inédita atribuida a Lady Gaga, titulada provisionalmente “Dead Dance”, cuya letra coincide con adelantos en el sitio oficial de la cantante.

El lugar elegido para la grabación sería la Isla de las Muñecas en Xochimilco, un lugar con una estética oscura y misteriosa, que parece alinearse con la firma visual del cineasta, lo que ha reforzado las teorías sobre su participación.

Además, “Dead Dance” estaría vinculada a la segunda temporada de “Merlina” (Wednesday), la exitosa serie de Netflix dirigida por Burton y protagonizada por Jenna Ortega, lo que añade un contexto narrativo y creativo a esta colaboración.

Aunque ni Lady Gaga ni Tim Burton han confirmado oficialmente la filmación ni su presencia en México, el entusiasmo de los fans y la coincidencia de elementos visuales y musicales han convertido este rumor en uno de los temas más comentados del momento.

Se espera que próximamente se anuncien detalles oficiales, mientras tanto los Little Monsters (Pequeños Monstruos), el fandom de Lady Gaga, esperan ansiosos el nuevo proyecto musical.

#NUEVO | Se filtra vídeo del sonido de la canción del videoclip de Lady Gaga y Tim Burton.

La letra que suena es "That's when I came Alive… Dead Dance". El mismo verso que aparece en la web de https://t.co/1YgcCxkTSk

Monsters, estamos ante un nuevo ABRACADABRA pic.twitter.com/ShPx6mKh5i