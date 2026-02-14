Xochimilco, sede del Festival del Amor

febrero 13, 2026

El Jardín Morelos, ubicado en el corazón de Xochimilco, será sede de un Festival del Amor que contribuye a mejorar la salud emocional, la educación afectiva y la construcción de paz,

con especial énfasis en las infancias. Este evento tendrá lugar del 13 al 15 de febrero y constituye una réplica de otro festival nacido en Zapopan, Jalisco.

Esta celebración promueve el amor en todas sus expresiones: el amor propio, el amor familiar, la amistad, la empatía comunitaria y el respeto por el entorno, posicionando al amor como una política cultural y social que fortalece la convivencia y la esperanza desde una visión consciente y profundamente humana.

Entre las principales actividades que se han programado para complacer al público asistente, destacan las conferencias del Festival del Amor 2026, como un espacio científico y cultural de reflexión sobre el humanismo, la humanidad y el amor como motor del conocimiento, en el que especialistas de distintas disciplinas hablarán sobre sus experiencias para demostrar que la ciencia también nace del amor.

Otra actividad será el Foro de Espectáculos que contará con presentaciones escénicas, música, clown y danza. Para esta sección participará Aziz Gual, clown de trayectoria internacional y fundador de Cumbre Clown, reconocido por su labor artística y formativa con infancias; el Ballet Ireri Xóchitl que es una agrupación con más de 32 años dedicada a la preservación del folclor mexicano con las niñas, los niños y los y las jóvenes de Xochimilco; y el Ballet VerEli, compañía de ballet clásico dirigida por Verónica Mendoza Salamanca, que impulsa la formación artística y el desarrollo integral a través de propuestas escénicas diversas.

También se presentará la obra de teatro El camino y la piedra, una puesta en escena sensible que invita a reflexionar sobre el acompañamiento, la resiliencia y los vínculos desde una mirada poética. El titiritero Sergio Guevara, de la compañía Teatro Artimañas, entre otros colectivos y artistas invitados. Mundo Tic Tac Toe es un espacio de talleres rotativos que acompaña a las infancias en el desarrollo de su mundo emocional, conciencia corporal y conexión interior, a través de experiencias de expresión emocional, derechos de la infancia, autorregulación y mindfulness, organizadas en estaciones vivenciales como Elijo lo que siento, Mi lugar seguro y Botellas de la calma.

También habrá talleres de introducción a la visión intuitiva que fomentan la escucha interna, la percepción sensorial, la imaginación consciente y la confianza en la sabiduría natural, y en los que se promueve desde el juego y la presencia, el autoconocimiento, la empatía y una relación amorosa consigo mismos y con su entorno.

Se dispondrá del Stand de Poesía de Luz Vesania, con lecturas públicas, votación de poemas por el público y la creación de una antología amorosa que reúne voces locales, nacionales e internacionales. Arte para las Infancias con Ranchito, es una intervención artística comunitaria que, a través de un mural de gran formato, jornadas de pintura colectiva con niñez y activaciones performáticas con avatares y armaduras suaves, transforma el espacio público en un lugar de juego, imaginación y encuentro comunitario.

Y, además, el Parque Temático del Festival del Amor, será un territorio de encuentro con zona de juegos, tren e inflables y photos opportunities. Se ha previsto que las actividades tengan lugar de las 14 a las 22 horas y el acceso es libre. Para mayores detalles se puede consultar: X: @festivaldelamor. Instagram: @capitalesdelamor y en el sitio web: www.capitalesdelamor.com

Año Nuevo Chino

Por otra parte, este fin de semana iniciará la fiesta en el Centro Nacional de las Artes, pues en sus diferentes espacios se verificará la quinta edición del Festival Cultural de Año Nuevo Chino del 14 al 27 de febrero.

En este nuevo ciclo, el signo que rige es el Caballo de Fuego. Al respecto, el consejero encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de la República Popular China en México, Yang Chuangying, explicó que: “El caballo no es simplemente un animal, sino un amigo que ha acompañado nuestra historia y nuestro espíritu. El “caballo dragón”, representa diligencia, perseverancia y buena fortuna.

En esta celebración se incluirán propuestas artísticas procedentes de Beijing, y expresiones culturales mexicanas, entre ellas una muestra de jarabe tapatío en diálogo con el simbolismo del caballo en ambas tradiciones. También habrá conferencias en las que se abordará la temática del teatro, cine y kung fu y exhibiciones de artes marciales.

Desde luego, la música tradicional china estará presente con instrumentos como el erhu, la pipa, la flauta de bambú y el yangqin. No faltará danza clásica, canto de garganta, talleres de taichi y caligrafía. Se exhibirá una muestra de diseño del zodiaco chino en el Pasillo de las Jacarandas, habrá un concurso de wushu kung fu y cosplay, y un bazar gastronómico y artesanal. También estará abierta la exposición “Alma de bambú, corazón de nopal”, del pintor Mariano Soto. El acceso es gratuito. Para más detalles de esta celebración en el CENART ubicado en Río Churubusco 79, colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, CDMX. La programación más detallada se puede consultar: https://cenart.gob.mx/

Primera temporada de conciertos de la OSN

La Orquesta Sinfónica Nacional comenzará este 13 de febrero, su primera temporada de conciertos 2026. Habrá un total de 16 programas en los que se destacará el papel de las mujeres en la música, además de conmemorarse los primeros 60 años de relaciones diplomáticas entre Australia y México.

En esta primera temporada corresponderá al maestro Ludwig Carrasco ser el director artístico y titular de este conjunto orquestal, cuyas actuaciones abarcarán del 13 de febrero al 28 de junio. Dentro de la programación destacan cuatro estrenos en México: el Concierto para guitarra núm. 3, del compositor mexicano Eduardo Angulo (1954); Modlitwa (Plegaria), de Roxana y Andrzej Panufnik (1914–1991); Scherzo, de Agathe Backer- Grøndahl (1847–1907), y Earth, de Deborah Cheetham Fraillon (1964). Además, se presentará el reestreno de la Sinfonietta tropical, de Jacobo Kostakowsky.

Para el concierto inaugural se conmemorará el centenario del natalicio del compositor mexicano Manuel Enríquez (1926–1994), con la interpretación de su Rapsodia latinoamericana. Durante estos meses, habrá obras del repertorio nacional como Retablo medieval (concertino para órgano y orquesta), de Miguel Bernal Jiménez; la Obertura, de Miguel Meneses; obras reconocidas de la literatura musical, como Bolero, de Maurice Ravel; Danzas sinfónicas, de Serguéi Rachmaninoff; el Concierto para piano núm. 5 Emperador, de Ludwig van Beethoven; La consagración de la primavera, de Igor Stravinski; Mi madre, la oca, de Ravel y la Sinfonía núm. 6 Patética, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

También se contará con música de las compositoras Lilia Vázquez Kuntze, Marcela Rodríguez y Gabriela Ortiz (México); Ethel Smyth (Inglaterra); Deborah Cheetham Fraillon (Australia), y Agathe Backer-Grøndahl (Noruega). En el ámbito vocal participan la soprano Anabel de la Mora y la mezzosoprano Justina Gringytė, en dos programas distintos.

Como solistas se ha previsto la presencia del pianista Thomas Enhco y los directores Robert Treviño, Alejandro Posada y Alondra de la Parra, que regresa a la conducción de la OSN después de casi veinte años.

También debutarán en México las directoras Jessica Cottis (Australia) y Shira Samuels- Shragg (Estados Unidos). Y como invitados especiales estarán Iván López Reynoso (director), Manuel Hernández (clarinete), Pablo Garibay (guitarra), Héctor Guzmán (órgano), el pianista Jorge Federico Osorio y el cantante Ramón Vargas. Para más detalles sobre los programas de los conciertos y las fechas, consulta la cartelera: https://inba.gob.mx/actividad/ciclos/553/primera-temporada-2026

El primer programa de esta temporada tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 20 horas y el domingo 15, a las 12:15 horas. En esta ocasión la Orquesta Sinfónica Nacional presentará de Piotr Illich Tchaikovsky (1840-1893), Polonesa de Eugene Onegin Op. 24; de Antonín Dvořák (1841-1904), Danza eslava op. 72, núm. 2, Dumka; de Georges Enescu (1881-1955) la Rapsodia rumana, op.11, núm.1; del compositor mexicano Manuel Enríquez (1926-1994), en el centenario de su nacimiento, la Rapsodia Latinoamericana y finalmente, de Maurice Ravel (1875-1937), Bolero. Los boletos están disponibles en la taquilla del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez s/n, en el Centro Histórico de la CDMX).